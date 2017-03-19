И. Зубов: на ошибках учатся, значит, «Авангард» ещё не созрел

Нападающий «Авангарда»подвёл итоги проигранной серии с «Ак Барсом» (2-4).«Подломили, конечно, нас в этой серии две первые домашние игры. Проиграли. Нельзя этого делать с такой серьёзной командой. У них есть своя система, они знают, как играть. Естественно, было тяжело выбираться. Ребята молодцы, проявили характер и вернулись в серию – 2-3. Тяжело было здесь, мы настраивались на то, что они будут давить в первом периоде. Не получилось выдержать натиск, надломились. Но на ошибках учатся. Значит, ещё не созрели.Пока что никаких мыслей нет. Сезон закончен, и просто хочется поблагодарить всех за хорошую работу, а болельщиков – за поддержку. Где-то мы хорошо играли, где-то – не очень. Опять же, это хоккей – побеждает сильнейший. Значит, они были сильней.Как оценю сезон для себя? Сезон нестабильный. Выбили травмы, долго приходил в себя. Плей-офф – это как другая страница. Пытался вернуться и считаю, что сыграл неплохо. Но не настолько хорошо, чтобы помочь команде пройти дальше», — цитирует Зубова официальный сайт «Авангарда».