Ткачёв: «Ак Барс» собрался в нужный момент, не дав «Авангарду» шанса

Нападающий «Ак Барса»поделился эмоциями после победы в серии с «Авангардом» (4-2).«У «Авангарда» хорошая команда, и серия получилась сложной, несмотря на то что у нас было «зелёное дерби». Был показан хороший хоккей. После прошлого матча в Омске было много сказано про нашу команду. Много написано про то, что у «Авангарда» появился шанс. Но сегодня мы собрались в самый нужный момент. Была концентрация, внимание и желание завершить серию. Мы не дали сопернику шанса.Как игралось с Малыхиным в большинстве? Фёдор здорово играет, проводит неплохой сезон. У нас есть некоторые схемы. Надеюсь, что и дальше всё будет получаться. Стараемся выполнять игровое задание", — цитирует Ткачёва официальный сайт клуба.