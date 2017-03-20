Густафссон: игра в неравных составах сыграла ключевую роль в серии с «Ак Барсом»

Защитник «Авангарда»подвёл итоги после поражения в шестом матче серии с «Ак Барсом» (0:5, 2-4).«Думаю, первые четыре матча команды шли очень близко, перевес мог быть в любую сторону. В конечном счёте игра в неравных составах сыграла ключевую роль и стала решающей сразу в нескольких встречах. Во втором матче мы много играли в большинстве. Считаю, в целом мы смотрелись лучше противника, но они получили большинство в концовке и сразу его реализовали. Сегодня „Ак Барс“ забил три шайбы в большинстве, а мы – ни одной. Мы хорошо играли во всех матчах, за исключением сегодняшнего», — приводит слова Густафссона официальный сайт «Авангарда».