Малыхин: серия с «Авангардом» была крайне тяжёлой, напряжённой до последнего

Нападающий «Ак Барса»подвёл итоги серии с «Авангардом» (4-2).«Серия была очень тяжёлой и интересной. Играли две хорошие команды с хорошим подбором игроков. Все матчи по-разному складывались, но все они были напряжёнными с первой до последней секунды. Хорошо, что мы завершили серию сегодня. Думаю, это была наша лучшая игра в этом плей-офф.Теперь нужно будет сыграть лучше большинства «Магнитки»? Я бы не стал делать такие громкие заявления. Там играют очень большие мастера Мозякин и Зарипов. Мало кто может им противопоставить игру в большинстве, но мы будем серьёзно готовиться. Игра в неравных составах будет ключевым моментом в этой серии», — цитирует Малыхина официальный сайт казанской команды.