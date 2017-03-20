«Чикаго» обыграл «Колорадо», Григоренко оформил дубль, Панарин набрал два очка

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Юнайтед-центре» в Чикаго и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.В составе «Блэкхоукс» дублем отметился Джонатан Тэйвз (51-я и 54-я минуты), ещё по голу забили Патрик Кейн (5), Рихард Паник (51),(51) и Маркус Крюгер (60). За «Эвеланш» дубль оформил(9, 16), ещё одну шайбу забросил Свен Андригетто (37).Защитник «Колорадо» Фёдор Тютин отметился голевой передачей.