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«Чикаго» обыграл «Колорадо», Григоренко оформил дубль, Панарин набрал два очка

20 марта 2017, понедельник. 04:42. Хоккей
«Чикаго Блэкхоукс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Юнайтед-центре» в Чикаго и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе «Блэкхоукс» дублем отметился Джонатан Тэйвз (51-я и 54-я минуты), ещё по голу забили Патрик Кейн (5), Рихард Паник (51), Артемий Панарин (51) и Маркус Крюгер (60). За «Эвеланш» дубль оформил Михаил Григоренко (9, 16), ещё одну шайбу забросил Свен Андригетто (37).

Защитник «Колорадо» Фёдор Тютин отметился голевой передачей.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2017, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
6 : 3 1:2, 0:1, 5:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Кейн (Панарин, Шмальц) – 04:33 (5x5), 1:1 – Григоренко – 08:14 (5x5), 1:2 – Григоренко (Бэрри, Тютин) – 15:36 (5x5), 1:3 – Андригетто (Барберио, Рантанен) – 36:24 (5x5), 2:3 – Тэйвз (Хейден, Кит) – 50:17 (5x5), 3:3 – Паник (Хейден, Сибрук) – 50:34 (5x5), 4:3 – Панарин (Шмальц, Кейн) – 50:51 (5x5), 5:3 – Тэйвз (Яльмарссон, ван Римсдайк) – 53:19 (5x5), 6:3 – Крюгер (Керо) – 59:58 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Чикаго Блэкхоукс Артемий Панарин Игорь Григоренко НХЛ
Новости. Хоккей
20 марта 2017, понедельник
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