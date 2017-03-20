Кросби — на 2-м месте по натуральным хет-трикам в истории «Питтсбурга»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:0) забросил три шайбы подряд. Канадский хоккеист оформил третий натуральный хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в истории «Пингвинз», опередив Эйба Макдоналда, Яромира Ягра и Евгения Малкина (все – по 2). Лидирует по этому показателю Марио Лемье – 5 натуральных хет-триков.
Также Кросби во второй раз забил не менее 40 голов в сезоне. В чемпионате-2009/10 хоккеист забросил 51 шайбу.