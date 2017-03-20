«Коламбус» — 3-я команда в истории НХЛ, забившая 2 гола после штрафных бросков

«Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) забросил две шайбы после штрафных бросков. В первом периоде свою попытку использовал Лукаш Седлак, а в третьем – Брендон Дубински.Второй бросок должен был исполнять Джош Андерсон, против которого нарушили правила, но он получил повреждение. «Мундиры» хотели отправить на буллит Сэма Ганье, но тренерский штаб «Нью-Джерси» опротестовал это, так как игрок не находился на льду во время момента нарушения. В итоге бросок был доверен Дубински. По данным статистического бюро Elias Sports, это только третий такой случай в истории НХЛ. Ранее по 2 штрафных броска в одном матче забивали «Сан-Хосе» в 2009 году (в матче с «Вашингтон Кэпиталз») и «Ванкувер Кэнакс» в 1982 году (в матче с «Детройт Ред Уингз»).