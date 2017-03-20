Даути: Ткачак – довольно грязный игрок

Защитник «Лос-Анджелес Кингз»прокомментировал эпизод в матче с «Калгари Флэймз» (2:5), когда получил удар локтем в голову от форварда«Этот парень – довольно грязный игрок. Быть новичком и так играть – это немного удивительно. Я точно не знаю, что случилось, потому что получил удар в голову, но думаю, что он ударил меня локтем.Не буду ничего говорить, даже если думаю, что что-то должно произойти, но это было болезненно. Мы с ним не первый раз сталкиваемся, и доставалось и мне, и ему, тут есть и моя вина отчасти. Это молодой парень, и я не могу сказать, что он непременно хотел сделать мне больно, но сделал», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.