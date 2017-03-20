Холтби: верим, что «Вашингтону» по силам завоевать Кубок Стэнли

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби рассказал, что перед командой всегда стоит задача побеждать в Кубке Стэнли. Столичная команда вышла в плей-офф НХЛ третий раз подряд и девятый раз за последние 10 сезонов.
«Перед нами всегда стоит одна задача. Мы верим, что нам по силам завоевать Кубок Стэнли. В каждом матче мы думали о том, как мы играем. Мы не переживали об очках, о турнирном положении. Мы думали о нашей игре, о том, чтобы выйти на пик формы к плей-офф», — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.