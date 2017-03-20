Фолиньо: «Коламбус» постарается завоевать Президентский кубок

Капитан «Коламбус Блю Джекетс»признался, что команда намерена завершить регулярный чемпионат НХЛ с наибольшим количеством очков, чтобы выиграть Президентский кубок.«Не буду обманывать, мы постараемся завоевать Президентский кубок. Мы будем стараться выигрывать каждый матч. Но это не единственная наша задача, хотя она имеет особенное значение. Это большая заслуга, и надо отдать должное всем нашим ребятам. Надо отдать должное Торторелле и ветеранам за то, что они помогли собраться молодёжи, а молодёжь даёт нам энергию. Всё это здорово. Мы рады, что у нас появился такой шанс, но мы понимаем, что нам надо очень стараться, чтобы выполнить задачу», — передаёт слова Фолиньо официальный сайт НХЛ.