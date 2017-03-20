Мелник: будь Карлссон канадцем, может, я бы и отпустил его на ОИ

Владелец «Оттавы» Юджин Мелник продолжил рассуждать о возможном участии защитника Эрика Карлссона в Олимпиаде в том случае, если НХЛ и ИИХФ не договорятся об участии игроков лиги в Играх.
«Это что же, получается, что я отдам Швеции своего лучшего игрока и буду рисковать тем, что он получит травму? И они могут побить нашу канадскую команду. Это не имеет смысла. Вот если бы он был канадцем и собирался играть на Олимпиаде за Канаду, возможно, я бы пошёл на это.
Но в нынешних условиях это не имеет никакого смысла, и было бы несправедливо по отношению к нашим болельщикам, если бы мы, не дай бог, потеряли его из-за травмы на Олимпиаде», – цитирует Мелника Sportsnet.