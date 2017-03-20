Каменев набрал своё 40-е очко в сезоне за фарм-клуб «Нэшвилла»

Российский нападающий «Милуоки»набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Гранд Рэпидс» (6:3). Это позволило российскому игроку пересечь отметку в 40 набранных очков в сезоне АХЛ. Об этом информирует официальный сайт Американской хоккейной лиги.Всего у Каменева на данный момент 41 (15+26) очко в 58 матчах за фарм-клуб «Нэшвилл Предаторз» при показателе полезности «+13».Форвард «грифонов» Евгений Свечников результативными действиями в этом матче не отметился.