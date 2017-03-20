«Куньлунь»: Кинэн 22 марта приступит к тренировкам с командой

Новый главный тренер «Куньлунь Ред Стар»приступит к тренировкам с командой 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе китайского клуба КХЛ.18 марта было официально объявлено о приходе канадского специалиста на пост главного тренера команды. Предыдущий главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший расторг соглашение с клубом по обоюдному согласию, официально это произошло в 20 марта.«Кинэн приедет в Пекин 21 марта, а 22-го приступит к тренировкам с командой. Сейчас команда уже тренируется под руководством Алексея Тертышного и Олега Горбенко, у которых контракты действуют ещё год», — рассказали в пресс-службе.