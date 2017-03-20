Тренеры из НХЛ будут работать в Сочи

Наставником в первой смене будет Нолан Хоу – внук легендарного Горди Хоу и сын члена Зала славы НХЛ Марка Хоу. Помогать ему будет Майк Асселин, постоянно участвующий в престижных развивающих хоккейных программах в Европе.
Во время второй и третьей смен главным тренером будет Тоби О’Брайан – директор скаутской службы «Флорида Пантерз» (НХЛ) и директор по ледовой подготовке Ocean State Hockey (летняя тренировочная программа для игроков НХЛ и перспективных молодых хоккеистов). В роли ассистентов выступят Майк Маккионе (тренер по физической подготовке «Бостон Брюинз») и Деннис Миллер (директор отдела по развитию игроков «Баффало Сэйбрз»).
Также видео доступно на официальном канале южной команды на Youtube