Тренеры из НХЛ будут работать в Сочи

ХК «Сочи» рад представить летний хоккейный лагерь для детей. Sochi Junior Hockey Camp пройдёт в конце мая – середине июня и вместит в себя три смены, каждая продолжительностью в неделю. Это единственный хоккейный лагерь, который организован на материально-технической базе клуба КХЛ. Приглашены тренеры, за плечами которых не только многолетний опыт организации подобных лагерей в Северной Америке, но и индивидуальная работа и развитие игроков НХЛ.Наставником в первой смене будет– внук легендарного Горди Хоу и сын члена Зала славы НХЛ Марка Хоу. Помогать ему будет Майк Асселин, постоянно участвующий в престижных развивающих хоккейных программах в Европе.Во время второй и третьей смен главным тренером будет– директор скаутской службы «Флорида Пантерз» (НХЛ) и директор по ледовой подготовке Ocean State Hockey (летняя тренировочная программа для игроков НХЛ и перспективных молодых хоккеистов). В роли ассистентов выступят Майк Маккионе (тренер по физической подготовке «Бостон Брюинз») и Деннис Миллер (директор отдела по развитию игроков «Баффало Сэйбрз»).