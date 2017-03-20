Гарипов, Накладал, Зарипов и Рыков — лучшие игроки второго раунда плей-офф КХЛ

Определены лучшие игроки второго раунда плей-офф КХЛ.Лучшим вратарём признан(«Ак Барс»), одержавший с командой четыре победы в серии с «Авангардом», в том числе две – на ноль. Гарипов отразил 94,54% бросков при коэффициенте надёжности 1,62. Гарипов провёл на площадке 370,11 минуты – больше, чем какой-либо другой голкипер.Лучшим защитником признан(«Локомотив»), в шести матчах с ЦСКА набравший 7 (3+4) очков. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1». Накладал провёл семь силовых приёмов и заблокировал 11 бросков.Лучшим нападающим признан(«Металлург» Мг), оформивший по ходу второго раунда два хет-трика в ворота «Барыса». Всего на счету Зарипова по итогам серии восемь очков (7+1), по воротам противника он нанёс 18 бросков. Нападающий «Магнитки» возглавляет гонку снайперов и бомбардиров плей-офф — у него 17 очков (11+6).Лучшим новичком признан защитник(СКА), принявший участие во всех пяти матчах серии с московским «Динамо». Рыков в среднем проводил на льду 11 минут 10 секунд и заблокировал пять бросков. Защитник завершил серию с показателем полезности «0».