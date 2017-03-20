Дуайер: попыткой Орлова вдохновить «Авангард» можно восхищаться

Бывший главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер прокомментировал эпизод в плей-офф между «Ак Барсом» и «Авангардом» (5:0, счёт в серии 4-2), когда нападающий хозяев Денис Голубев отказался вступить в драку с защитником гостей Сергеем Орловым.
«Правильно, что Орлов и Голубев не вступили в драку. «Ак Барс» к тому моменту вёл в счёте, и драка не дала бы казанцам абсолютно ничего. Это отчаянный шаг «Авангарда»: будучи близки к вылету из Кубка, они хотели переломить ситуацию. Голубев принял умное решение. Если бы вызов шёл от одного из топовых игроков «Авангарда», если до этого был какой-либо грубый силовой приём, тогда, возможно, нужно было бы ответить.
Попыткой Орлова вдохновить команду можно восхищаться. Но сказались его молодость и неопытность. «Ак Барсу» было выгоднее придерживаться выбранной стратегии, продолжить играть в той же манере и завершить серию. К тому же даже в отсутствие Свитова один только Захарчук мог бы своим присутствием обеспечить мир на льду, хотя бойцом его назвать нельзя», — цитирует Дуайера «БИЗНЕС-Online».
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