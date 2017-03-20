Майоров: поговаривают, что Скопинцев прилюдно оскорбил Знарка со скамейки

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент ФХР Борис Майоров высказался о конфликте тренеров во время рукопожатия после пятого матча серии СКА — «Динамо» Москва (4-1). Олег Знарок отказался пожать руку Андрею Скопинцеву.
«Что касается скандальной ситуации на льду между главным тренером СКА Олегом Знарком и тренером «Динамо» Андреем Скопинцевым… Независимо от того, что происходило между тренерами во время матча, во время официальной церемонии надо было отбросить в сторону личные взаимоотношения и быть в первую очередь спортсменом! Который отдаёт должное своему сопернику. Ну зачем нам в своей лиге повторять биатлонные скандалы между Антоном Шипулиным и Мартеном Фуркадом.
В кулуарах поговаривают, что Скопинцев первым начал обвинять Знарка во время одного из предыдущих матчей. Вроде бы даже прилюдно оскорбил его со скамейки… Если это так, то Андрей тем более неправ. Так мальчишки во дворе друг на друга орут. А в КХЛ просто не стоит опускаться до подобных вещей», — цитирует Майорова «Советский спорт».