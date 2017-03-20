Швед Тёммернес может продолжить карьеру в ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», шведский защитникв следующем сезоне может стать игроком московского ЦСКА.Ранее шведская пресса отправляла 26-летнего хоккеиста в «Сочи», где играет его друг Оскар Фантенберг. Среди клубов КХЛ именно ЦСКА проявляет наибольшую заинтересованность в игроке, но сам Тёммернес раздумывает ещё над предложением швейцарских клубов.В регулярном чемпионате Шведской хоккейной лиги Тёммернес, выступающий за «Фрёлунду», набрал 39 (8+31) очков в 49 матчах и стал восьмым бомбардиром.ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» во втором раунде плей-офф КХЛ со счётом 2-4 в серии.