Панарин: в Торонто сказал Зайцеву, что настоящий цирк будет в матче с «Чикаго»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»рассказал об общении с защитником «Торонто Мэйпл Лифс»перед матчем в Торонто. «Ястребы» в той встрече одержали победу со счётом 2:1 ОТ.«С Зайцевым мы отлично поужинали перед игрой с „Торонто“. Поболтали, посмеялись, нормально провели время. Они пошли на цирк после этого, поэтому я им сказал, что настоящий цирк они увидят в игре с „Чикаго“ (). Я имел в виду, что мы будем над ними издеваться (). Если серьёзно, то очень хорошо посидели с Никитой, всё было здорово. Знаю, что в „Торонто“ очень классные новички, против таких команд всегда приятно играть», — приводятся слова Панарина на официальном сайте НХЛ.