Беспалов: уход Титова все в «Спартаке» восприняли по-разному, мне было жалко

Вратарь «Спартака»поделился мнением, почему команде не удалось показать положительный результат в регулярном чемпионате КХЛ, а также рассказал, как воспринял отставку главного тренерав середине сезона.«Было много сложных моментов. Были серии по восемь проигранных матчей. Но смена тренера, моя травма, возможно, эти моменты повлияли на плохие результаты.Уход Титова восприняли все по-разному. Я его только узнал. Мне было жалко. Получилось, что во всех бедах он виноват.Переподписали Свенссона? Да, опять конкуренция. Но в КХЛ никуда без конкуренции. Постоянно с ним чем-то делимся, но не секретами», — цитирует Беспалова «Спорт FM».