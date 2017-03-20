Беспалов: уход Титова все в «Спартаке» восприняли по-разному, мне было жалко

Вратарь «Спартака» Никита Беспалов поделился мнением, почему команде не удалось показать положительный результат в регулярном чемпионате КХЛ, а также рассказал, как воспринял отставку главного тренера Германа Титова в середине сезона.
«Было много сложных моментов. Были серии по восемь проигранных матчей. Но смена тренера, моя травма, возможно, эти моменты повлияли на плохие результаты.
Уход Титова восприняли все по-разному. Я его только узнал. Мне было жалко. Получилось, что во всех бедах он виноват.
Переподписали Свенссона? Да, опять конкуренция. Но в КХЛ никуда без конкуренции. Постоянно с ним чем-то делимся, но не секретами», — цитирует Беспалова «Спорт FM».