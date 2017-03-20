Михайлов: задача на сезон у ЦСКА не выполнена, морального удовлетворения нет

Двукратный олимпийский чемпионподелился впечатлениями от выступления ЦСКА в текущем сезоне. «Армейцы» вылетели на четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв в серии с «Локомотивом» со счётом 2-4.«У меня нет морального удовлетворения от выступления команды ЦСКА. Что мне нравится — это то, что тренерский штаб всё время настраивает команду и игроков в каждой игре на победу. Но задача, которая стояла перед ним, не выполнена. Поэтому у меня неудовлетворительное восприятие сезона. Нет морального удовлетворения», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.