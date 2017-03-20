Результаты матчей плей-офф МХЛ

В пятых матчах первого раунда плей-офф МХЛ на Востоке «Сибирские Снайперы», «Кузнецкие Медведи» и «Ирбис» оформили выход во второй раунд.«Сибирские Снайперы» на выезде одолели «Стальных Лисов» со счётом 2:1.Единственный гол хозяев забил Данил Пятин. У новосибирской команды отличились Никита Челбаев и Павел Ткаченко.«Кузнецкие Медведи» дома разгромили «Сарматов» со счётом 6:1.В составе победителей шайбы забросили Иван Емец, Никита Язьков, Андрей Караваев, Денис Лудцев, Савелий Малетин и Антон Рубан. Гол «Сарматов» на счету Глеба Заречного.«Ирбис» в Казани обыграл «Белых Медведей» со счётом 3:1.В составе казанской команды отличились Владислав Кара, Дмитрий Самсонов и Александр Редков. Единственный гол челябинцев забил Иван Безруков.