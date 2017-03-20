Хара: НХЛ выставляет себя в невыгодном свете, чиня препятствия игрокам по ОИ

Защитник «Бостон Брюинз» и сборной Словакиивысказался за участие игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года и заявил, что лига выставляет себя в невыгодном свете, создавая этому препятствия.«Думаю, каждый игрок хочет стать частью Олимпиады. Это самый большой турнир, в котором спортсмен может принять участие. Именно поэтому Олимпиада — особенное событие, все лучшие спортсмены мира собираются в одном месте и соревнуются друг с другом.Когда для участия в Олимпиаде создают препятствия, это всегда выставляет в невыгодном свете сам спорт и людей, принимающих такие решения. Пора сесть за стол и найти выход, вместо того чтобы оправдываться и искать причины не ехать. Я надеюсь и верю, что решение будет найдено, что всё сложится хорошо для Олимпиады, хоккея и истории всех народов и мы увидим, как лучшие игроки мира представляют свои страны на Играх», — цитирует Хару ESPN.