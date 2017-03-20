Маршан: несправедливо, когда кто-то отбирает у тебя возможность сыграть на ОИ

Нападающий «Бостон Брюинз» и сборной Канадысчитает несправедливым запрещать игрокам НХЛ участвовать в Олимпиаде. Маршан на международном уровне выигрывал золото молодёжных чемпионатов мира, чемпионата мира, а также завоевал Кубок мира. Он ещё ни разу не принимал участия в Играх.«Это несправедливо, когда спортсмен достигает высокого уровня, чтобы участвовать в Олимпиаде, а потом кто-то у него эту возможность отбирает. Но сейчас все мои мысли сосредоточены на хоккее, а Олимпиада ещё нескоро», — цитирует Маршана ESPN.