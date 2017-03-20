Мэттьюс: для меня было бы честью выступить за сборную США на Олимпиаде

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»считает важным участие игроков НХЛ в Олимпиаде и заявил, что очень хотел бы выступить в Корее за сборную США. Руководство НХЛ и владельцы клубов против участия в Играх 2018 года в Пхёнчхане, игроки придерживаются противоположного мнения. Окончательное решение ещё не принято.«Я думаю, это важно, чтобы игроки НХЛ продолжили выступать на Олимпиаде. Всем нравится идея Олимпиады. В детстве я всегда смотрел Игры. Было бы большой честью сыграть там. Я представлял свою страну в программе развития национальной сборной США, на чемпионатах мира, на МЧМ. Это особенные моменты, любому игроку важно выступать за свою страну», — цитирует Мэттьюса ESPN.