Лайне: самое важное, что тренер «Джетс» Морис верит в меня и очень помогает

Нападающий «Виннипег Джетс»рассказал, что высоко ценит работу и помощь главного тренера команды. В текущем регулярном чемпионате Лайне является лучшим бомбардиром и снайпером лиги среди новичков, набрав 60 (33+27) очков в 64 матчах.«Самое важное, что Пол Морис верит в меня. Он сказал мне, что лучше учиться самому. Совсем не обязательно, чтобы мне всё на видео показывали. Он поможет мне научиться играть в свой хоккей на высокой скорости, даёт мне время, выпускает меня в разных ситуациях. Тренер мне очень помогает.Я считаю, что могу хорошо играть в этой лиге, могу забивать, играть в пас, я почувствовал уверенность в начале сезона. Но я всегда верил в себя. Мне легче понять, что здесь я стану хорошим игроком, сейчас, чем в самом начале чемпионата», — приводятся слова Лайне на официальном сайте НХЛ.