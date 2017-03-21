Тальбо: мне есть что доказывать себе, «Эдмонтону», и у меня это получается

Вратарь «Эдмонтон Ойлерз»рассказал, как во время выступления за «Нью-Йорк Рейнджерс» вместе сон готовил себя к тому, чтобы стать основным голкипером.«Я всегда очень много и серьёзно работал. Я был запасным у одного из лучших вратарей в мире, и у меня была возможность наблюдать за тем, как он готовится. И я старался учиться у него. Смотрел, как он тренируется, хотел стать лучше и понимал, что должен работать. Я хотел быть готовым к тому, чтобы воспользоваться шансом, когда он появится. Я хорошо себя подготовил.Сейчас я знаю, что буду играть и сегодня, и завтра. Хочется чувствовать уверенность. Мне есть что доказывать себе, этой команде. Думаю, у меня это получается», — приводятся слова Тальбо на официальном сайте НХЛ.