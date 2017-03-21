«Баффало» на выезде переиграл «Детройт»

«Детройт Ред Уингз» уступил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Джо Луис-Арене» в Детройте и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе «Сэйбрз» отличились Джек Айкел (11-я минута) и Мэтт Мулсон (29). За «Ред Уингз» шайбу забросил Томаш Татар (33). Голкипер «Баффало» Робин Ленер отразил 34 броска по своим воротам из 35.
Это третья победа «Баффало» в последних девяти играх. В свою. очередь, «Детройт» потерпел седьмое поражение в десяти последних встречах.