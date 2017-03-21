Ткачак дисквалифицирован на 2 матча за удар Даути локтем в голову

Департамент Национальной хоккейной лиги по безопасности игроков объявил о двухматчевой дисквалификации форварда «Калгари Флэймз»по итогам матча с «Лос-Анджелес Кингз» (5:2).19-летний американский хоккеист наказан за удар защитника «королей» Дрю Даути локтем в голову в конце первого периода, при этом во время игры судьи не нашли нарушения в действиях Ткачака. По условиям коллективного договора, Ткачак будет оштрафован на 10 277 долларов. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи хоккеистам.