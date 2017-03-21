Михайлов: вопрос отставки тренерского штаба ЦСКА на данном этапе не стоит

Двукратный олимпийский чемпионподвёл итоги сезона для ЦСКА. Московская команда вылетела из плей-офф на стадии второго раунда, уступив «Локомотиву» в шести матчах серии.«Да, одержали красивую и трудную победу в регулярном первенстве, которое мы при нынешней формуле турнира вынуждены называть отборочным этапом. Но не решена главная задача, поставленная клубу, — выигрыш золотых медалей, то есть Кубка Гагарина.Вопрос отставки тренерского штаба на данном этапе не стоит, команда распущена на недельные каникулы. Затем, насколько я понимаю, руководство заслушает тренерский штаб. Всем вместе нам надо понять, почему задача на сезон не выполнена, какие ошибки были допущены, какие коррективы необходимо внести. Также напомню, что у наших тренеров есть действующие контракты с клубом, они завершаются не в это межсезонье.Такой клуб, как ЦСКА, никогда не выбирал и, надеюсь, никогда не будет выбирать себе соперников. В любом матче «армейцам» Москвы нужна не просто победа, а три очка. Только так и формируется дух победителя. Стратегическая задача на сезон не была решена. Поэтому сейчас и приходится спорить о том, какие ошибки команду остановили.Вся команда сыграла невыразительно, поэтому бесполезно о ком-то говорить отдельно. Но те хоккеисты, которых вы упомянули, воспринимаются как лидеры команды. А лидеры показывают свои лучшие качества именно в самые трудные моменты. Так вот в самые трудные моменты серии с «Локомотивом» лучших качеств никто, увы, не проявил. Это всех нас, «армейцев», очень сильно огорчило. «Динамо» вылетело раньше нас, «Авангард» — позже. Думаю, сгоряча решений по тренерским штабам никто в этих клубах принимать не будет, нужен спокойный анализ ситуации. Так что пообщаемся через неделю», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.