Худобин: в будущем Пастрняк сможет бороться за трофей Мориса Ришара

Голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин поделился впечатлениями от игры своего партнёра по команде нападающего Давида Пастрняка в нынешнем сезоне.
«Давид Пастрняк – настоящий снайпер, который работает на максимуме на каждой тренировке. Видно, что это очень талантливый и креативный игрок. Есть такие хоккеисты, которым если правильно отдать шайбу, они воткнут её туда, куда надо. Я с ним знаком только первый год, но исходя из того, что я уже успел увидеть, могу сказать, что Давид является очень смышлёным парнем.
Он умеет очень хитро бросать на самом деле. Кстати говоря, Пастрняк постоянно изучает то, как играют вратари, спрашивает, интересуется. Он постоянно заряжен на гол, что в конечном итоге и приносит результат. Конечно, в будущем он сможет бороться за трофей Мориса Ришара. Если он в таком возрасте забивает столько голов, то дальше наверняка будет только лучше», – цитирует Худобина официальный сайт НХЛ.