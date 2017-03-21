А. Медведев: после смерти Гимаева нужно ввести диспансеризацию ветеранов

Член совета директоров КХЛвыразил мнение, что после смерти Сергея Гимаева необходимо ввести обязательную диспансеризацию для ветеранов, выступающих в различных турнирах.«Есть такое выражение — «нельзя катать вату». Так вот, Сергей Наильевич никогда не катал вату. Нигде. Ни на льду, когда был игроком, ни когда выступал за ветеранов. Приятно было видеть, как он зажигал людей своим примером. И в жизни то же самое. Были попытки регламентировать, что можно ему говорить, что нельзя. Но он никогда не подстраивался. Пусть попытки убрать его с телевидения останутся на совести тех людей, кто хотел это сделать.Я уверен, что федерация и КХЛ придумают, как увековечить память Сергея Гимаева. Чтобы это было достойно его памяти. Турнир, кубок или приз. Гимаев был разносторонним человеком, спортивное телевидение развивалось благодаря нему. Я уверен, что уже по окончании этого сезона мы услышим о призе имени Гимаева.Обязательно надо ввести диспансеризацию ветеранов, которые участвуют в различных турнирах, благотворительных матчах. Нужна диспансеризация два раза в год. Чтобы мерили на стадионе давление, пульс — обязательно. Тем более что многие матчи проходят в ожесточённой борьбе, настоящий хоккей, а не показательные игры. Здоровье надо беречь. Мы сделаем это вместе с федерацией», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.