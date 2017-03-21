Чернышенко: КХЛ обязательно увековечит память о Сергее Гимаеве

Президент КХЛрассказал, что лига обязательно увековечит память о Сергее Гимаеве.«Сложно что-то говорить, мы ещё не оправились от предыдущей потери Владимира Петрова. Конечно, Сергей Наильевич — это просто такая многогранная глыба, утрату которой я не понимаю, как мы будем компенсировать. Это не ради красивых слов, это суровая производственная необходимость, огромная боль в душе. Задаюсь вопросом, почему уходят такие великие люди, а мы остаёмся здесь. Наверное, чтобы мы что-то поменяли в лучшую сторону. Мы обязательно увековечим его память», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.