Фетисов: уход Гимаева – это «месседж» всем остальным. Нужно следить за собой

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумыподелился воспоминаниями о заслуженном тренере России и многократном чемпионе СССР по хоккею Сергее Гимаеве, который скончался 18 марта на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.«Он был любимым комментатором, умел «зажечь» аудиторию, знал, что сказать. Мало кто знает, что это был человек огромных знаний, много читал. У нас в ЦСКА вообще нельзя было никого без книги представить, но Сергей здесь выделялся. Его склад ума был не только хоккейным, но и аналитическим, он много анализировал, когда ещё был игроком. Жил хоккеем, вникал во все подробности, детали. Возрождение хоккея связано со многими составляющими – здесь не только создание лиги, строительство дворцов, но и те люди, которые об игре рассказывают. Без Сергея Наильевича трудно было бы представить тот прогресс, который сегодня есть.Гимаев получал удовольствие от каждого комментария, от каждой игры, к которой он готовился. У него было своё мнение на всё – тоже немаловажный фактор. Он его отстаивал, спорил. Он видел игру по-своему и очень интересно. Многие комментаторы, которые сейчас начинают работать, у него многому научились, потому что это был наглядный пример. Сергей Наильевич ушёл на пике своего мастерства, этого непростого искусства – комментировать спорт. Это большая утрата для всех, в том числе и для тех, кто стал фанатом Гимаева не только, как хоккеиста, но и как комментатора. Впервые мы встретились с ним году в 1977-м. Я был цээсковец, он приехал из Уфы, и мы, по сути, конкурировали за место в составе. Но всё было в честной борьбе, дружили, общались, постоянно были вместе. Он был надёжный товарищ и друг, честный человек во всех отношениях.Диспансеризация для ветеранов и отсутствие медицинского контроля? У нас много где нет контроля. Это пример для всех ветеранов, что нужно следить за собой, проверять здоровье. Спортивная жизнь много сюрпризов со временем преподносит, потому что это контактный вид спорта, много столкновений. Это дело нельзя пускать на самотёк. Сергей Наильевич такой «месседж» всем послал о том, что нужно следить за собой, думать о себе, родных и близких», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.