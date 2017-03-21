Фастовский: Гимаев умел признавать ошибки, это редкость для людей такого уровня

Генеральный менеджер «Сибири»вспомнил о совместной работе в ЦСКА с Сергеем Гимаевым.«Я много с ним общался. Когда я пришёл в ЦСКА, он работал директором школы. Так или иначе, вся моя жизнь в хоккее связана с Сергеем Наильевичем. Мы с ним были в очень добрых отношениях. Хотя, у нас с ним были конфликты, он был очень искренним и говорил всё так, как считал нужным.Да, были ошибки, и он их признавал. Это большая редкость, чтобы люди такого уровня признавали свои ошибки. Гимаев давал мне очень много советов по клубу, когда я перешёл в «Сибирь». И его сын Сергей рос на моих глазах в молодёжной команде, и дошёл до профессионального хоккея, а в прошлом сезоне он играл у меня в «Сибири». Сергей Наильевич — очень близкий для меня человек, поэтому я здесь», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.