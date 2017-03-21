Бурдасов покинет «Авангард» и может продолжить карьеру в СКА

Как стало известно «Чемпионату» из источника, знакомого с ситуацией,покинет «Авангард» после истечения контракта с омским клубом.«Бурдасов действительно покинет „Авангард“. Скорее всего, он продолжит карьеру в СКА. Бурдасов может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга как ограниченно свободный агент, так и в результате обмена. Также в нападающем заинтересованы клубы НХЛ», — сказал источник.В сезоне-2016/17 Бурдасов набрал за «Авангард» 25 (17+8) очков в 35 играх регулярного чемпионата, а также 6 (4+2) очков в 11 играх плей-офф.