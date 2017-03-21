Гавриков: прошли ЦСКА и успокоились – такого настроения в «Локомотиве» нет

Защитник ярославского «Локомотива» Владислав Гавриков поделился ожиданиями от предстоящего финала западной конференции против санкт-петербургского СКА.
«СКА — команда, которая может играть в разный хоккей. В плей-офф они, где надо, потерпели и в атаке себя очень сильно проявили. Все понимают, что они очень организованны и умеют выполнить любое задание тренера. Поэтому нам прежде всего надо сыграть в свою игру. Забивать Коскинену от красной линии? Можно ещё и с лицевой (улыбается). Никакого самоуспокоения у нас нет, мол, раз прошли ЦСКА — уже молодцы. Напротив, мы сохраняем боевую готовность, все спокойны, но настроены на результат.
Беспокоит ли нас собственная игра в концовках? Если брать конкретно серию с ЦСКА, то у них в каждой почти концовке был серьёзный навал. Они бросали почти отовсюду, закапывали, и когда у них было на одного человека больше на пятачке, мы не успевали накрыть всех.
Я знаю, болельщики очень рады, что нам удалось снять «проклятие» белых шлемов. Для нас самих это не особенно важно, ну шлемы и шлемы. Но если вам интересно, то на выезд мы поедем в них же», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.
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