Гавриков: прошли ЦСКА и успокоились – такого настроения в «Локомотиве» нет

Защитник ярославского «Локомотива»поделился ожиданиями от предстоящего финала западной конференции против санкт-петербургского СКА.«СКА — команда, которая может играть в разный хоккей. В плей-офф они, где надо, потерпели и в атаке себя очень сильно проявили. Все понимают, что они очень организованны и умеют выполнить любое задание тренера. Поэтому нам прежде всего надо сыграть в свою игру. Забивать Коскинену от красной линии? Можно ещё и с лицевой (улыбается). Никакого самоуспокоения у нас нет, мол, раз прошли ЦСКА — уже молодцы. Напротив, мы сохраняем боевую готовность, все спокойны, но настроены на результат.Беспокоит ли нас собственная игра в концовках? Если брать конкретно серию с ЦСКА, то у них в каждой почти концовке был серьёзный навал. Они бросали почти отовсюду, закапывали, и когда у них было на одного человека больше на пятачке, мы не успевали накрыть всех.Я знаю, болельщики очень рады, что нам удалось снять «проклятие» белых шлемов. Для нас самих это не особенно важно, ну шлемы и шлемы. Но если вам интересно, то на выезд мы поедем в них же», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.