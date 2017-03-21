Полунин: нашему звену не хватает стабильности, а СКА мы уважаем, но не боимся

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Полунин рассказал о настроении в команде перед финалом западной конференции.
«По сравнению с предыдущей серией, подготовка немного изменилась. Ничего серьёзного, конечно, так, мелочи. Настроение у всех боевое, соперники легче не становятся. Мы относимся к подготовке спокойно, но соперник серьёзный, и готовиться надо серьёзно, не смотреть на историю встреч. Бояться? Мы уважаем соперников, но точно никого не боимся.
Пока ещё мы не разбирали СКА, это будет завтра. Сегодня скорее восстановительная, втягивающая тренировка, поэтому она и получилась чуть короче обычной. Надо, чтобы все сейчас были в одинаковом тонусе.
Можно ли сравнить финал молодёжного чемпионата мира и полуфинал Кубка Гагарина? Я думаю, это несравнимые вещи. Там всё-таки более непредсказуемый, молодёжный хоккей, а здесь взрослая, более трудная игра. Нашему звену и правда пока чуть не хватает стабильности. Пока мало опыта, происходят такие качели, но мы как раз с каждой игрой всё ближе к взрослому хоккею. Ошибок нам не прощают так же, как и всем остальным», — передаёт слова Полунина корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.
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