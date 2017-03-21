Накладал: у СКА пять хороших звеньев, но с ним можно играть и выигрывать

Защитник ярославского «Локомотива»ответил на вопросы журналистов перед началом финальной серии Запада против санкт-петербургского СКА.«В Санкт-Петербурге очень сильная команда: четыре равные хорошие пятёрки, может, даже пять. Но я думаю, что играть с ними можно, и выиграть можно, если мы будем играть так же, как с ЦСКА. Мы понимаем, что нам будет очень сложно, но нам есть за счёт чего побеждать.Что нового мы готовим для СКА в большинстве? Я уже говорил, большинство и меньшинство — важнейшие вещи в плей-офф. Так что нам нужно быть готовыми, игры в неравных составах будет много. У соперника со спецбригадами тоже всё в порядке, мы попробуем разгадать их секреты.Не знаю, поможет ли нам то, что СКА все считают фаворитом. На бумаге это всё так, но когда начинаются игры, никто об этом не думает. То же самое было и с ЦСКА. Но все игры разные, одну мы хорошо сыграли, другую плохо, потом всё поменялось, уже кто-то на нас ставил. Так что нам нужно не обращать на это внимания, перед каждым матчем хорошо готовиться и думать только о хоккее», — передаёт слова Накладала корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.