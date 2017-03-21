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Есмантович: на церемонию прощания с Гимаевым пришло около шести тысяч человек

21 марта 2017, вторник. 15:54. Хоккей
Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, как прошло прощание с Сергеем Гимаевым.

«Точную цифру сейчас назвать не смогу: посетителей было очень много. На церемонию приехало много представителей нашего хоккея, причем как руководителей клубов, тренеров, функционеров, так и вас – журналистов, потому что Сергей Наильевич был связующим звеном между нами. По предварительной информации, на церемонию пришло порядка шести тысяч человек.

Увы, но в последнее время мы слишком часто собираемся в ЛДС ЦСКА по таким трагическим поводам. Уходят наши олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Гимаев очень много сделал как для всего отечественного хоккея, так и нашего клуба в частности. И в качестве хоккеиста, и в качестве руководителя детской школы.

Думаю, проводы были организованы достойно личности Сергея Наильевича. Благодарен президенту КХЛ и руководителю холдинга «Газпром-медиа» Дмитрию Чернышенко, а также главе ЦСКА Михаилу Барышеву за серьёзную помощь в организации церемонии. Также спасибо властям Московской области за предоставление места на кладбище», – сказал Есмантович.

>>> Он обижался, но прощал. Последняя история в память о Сергее Гимаеве


Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
ХК ЦСКА Игорь Есмантович Сергей Гимаев
Новости. Хоккей
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