Гомоляко: вылет во втором раунде «Авангарда» — не только вина Канарейкина

Чемпион России, известный в прошлом нападающийпрокомментировал выступление «Авангарда» в этом сезоне, а также возможный приход Андрея Скабелки на пост главного тренера. Ранее стало известно, что омский клуб не будет продлевать контракты с тренерским штабом Фёдора Канарейкина. «Авангард» во втором раунде плей-офф уступил казанскому «Ак Барсу» (2-4).«В этом сезоне «Авангард» выступил как обычно, ничего не поменялось. Менять что-то явно надо, раз результата нет. Может быть, Канарейкину не хватило времени, потому что он работал не с самого начала «предсезонки». Надо было пораньше начинать работать, чтобы воплотить все свои задумки. Играл «Авангард» в принципе неплохо, другое дело — надо моменты реализовывать.Если команда ставит задачу попасть в финал Кубка Гагарина, а она не попадает даже в финал конференции, то, наверное, в этом вина не только Канарейкина. Виноваты все вместе. Только тренерский штаб винить нельзя.Андрей Скабелка, вообще, хороший тренер. Какая разница, «Авангард» или другой какой-то клуб? Для любой команды он будет хорошим тренером. В «Сибири» он доказал, что умеет и может работать», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарья Тубольцевой.