Азеведу: с каждым годом остановить Мозякина, Зарипова и Коваржа всё сложнее

Нападающий «Ак Барса»поделился ожиданиями от финала Востока с магнитогорским «Металлургом» и вспомнил, как играл с «Магниткой» в составе «Льва» в финале Кубка Гагарина 2014 года. Пражская команда в тот год уступила в семи матчах.«Я бы не сказал, что у меня остались только плохие воспоминания от той серии, хотя моя команда проиграла. Я получил и положительные эмоции от выхода в финал. Очень хотелось победить, но не удалось. Надеюсь, что в этом году «Ак Барс» победит «Металлург» и сделает то, что не удалось мне три года назад. Я с нетерпением жду матчей с «Магниткой». Это очень сильная команда, у неё много отличных игроков, она играет в результативный хоккей. Нужно быть готовыми к этому, надёжно играть в обороне. Это наша задача на предстоящую серию.В этом регулярном чемпионате игры с „Магниткой“ были очень напряжёнными. В одном матче мы выиграли по буллитам, в Казани проиграли с небольшим счётом. Очень сложные игры, но так же будет в плей-офф. Будет битва! И мы готовы к ней. Мозякин, Зарипов, Коварж, Ли, Кошечкин должны были постареть с тех пор, но они всё ещё великолепны! За ними нужно смотреть в оба, постараться закрыть их и не дать сыграть в свою силу. Это невероятные игроки, которые умеют всё. Они великолепно видят площадку, они могут забить сами, могут сделать точную передачу. Мне даже сложно их с кем-то сравнить. Они просто невероятны, и с каждым годом остановить их всё сложнее», — цитирует Азеведу пресс-служба клуба.