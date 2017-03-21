Тренеры и хоккеисты «Нефтехимика» в Нижнекамске почтили память Сергея Гимаева

Память Сергея Наильевича почтили тренеры и хоккеисты «Нефтехимика» и «Реактора», а также пришедшие болельщики. Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров выразил соболезнования родным и близким Сергея Гимаева.
«Сергей Наильевич был великим тружеником. Он очень много работал во благо российского хоккея. Любил работать с молодыми хоккеистами. Безусловно, это очень большая потеря. Хочу принести свои соболезнования его семье. Я знал Гимаева лично. Очень жаль, что такие люди так рано уходят», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.
В Нижнекамске почтили память Сергея Гимаева
Фото: hcneftekhimik.ru