Тренеры и хоккеисты «Нефтехимика» в Нижнекамске почтили память Сергея Гимаева

В Нижнекамске почтили память Сергея Гимаева Фото: hcneftekhimik.ru

21 марта на «Нефтехим Арене» был установлен мемориал, посвящённый заслуженному тренерому России, известному хоккейному эксперту и комментаторуПамять Сергея Наильевича почтили тренеры и хоккеисты «Нефтехимика» и «Реактора», а также пришедшие болельщики. Главный тренер «Нефтехимика»выразил соболезнования родным и близким Сергея Гимаева.«Сергей Наильевич был великим тружеником. Он очень много работал во благо российского хоккея. Любил работать с молодыми хоккеистами. Безусловно, это очень большая потеря. Хочу принести свои соболезнования его семье. Я знал Гимаева лично. Очень жаль, что такие люди так рано уходят», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.