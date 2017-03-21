Кэссиди: кажется, что как только Маршан получает шайбу, это будет гол

Исполняющий обязанности главного тренера «Бостон Брюинз»поделился мнением об игре нападающего, который является лучшим бомбардиром команды, набрав 80 (37+43) очков в 72 матчах.«В последних матчах у меня складывалось впечатление, что, как только Маршан получает шайбу, это будет гол. Хочу заметить, что он блистает не только в большинстве. Брэд является одним из лучших игроков команды в меньшинстве и в равных составах. Раньше мы все знали Маршана как игрока, способного в любой момент завершить атаку точным броском. Сейчас он играет гораздо разнообразнее, в его арсенале много приёмов, которыми он начал активно пользоваться. Больше к этому практически нечего добавить, за него лучше всего говорят результаты», — приводятся слова Кэссиди на официальном сайте НХЛ.