Гончаренко: у женской сборной России рабочее настроение, едем побеждать на ЧМ

Защитник женской сборной Россиирассказала о своих ожиданиях от чемпионата мира, который пройдёт в американском Плимуте с 31 марта по 7 апреля.«Сейчас уже чувствую себя лучше. Когда мы только приехали, нас восстанавливали. Тренер выработал правильную схему на этот сбор. По сравнению с прошлым годом коллектив остался почти таким же, особо ничего не поменялось. Михаил Чеканов часто нас навещает.У нас рабочее настроение, едем побеждать. Надо постараться выиграть медали. Думаю, американки сыграют на чемпионате мира. Мы постараемся достойно с ними сыграть, не сбрасываем их со счетов. Конечно, мы хотим сыграть ещё лучше, чем на прошлом первенстве планеты. Хотим завоевать более ценные медали, но и от бронзы не откажемся», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.