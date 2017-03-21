Гончаренко: у женской сборной России рабочее настроение, едем побеждать на ЧМ

Защитник женской сборной России Ангелина Гончаренко рассказала о своих ожиданиях от чемпионата мира, который пройдёт в американском Плимуте с 31 марта по 7 апреля.
«Сейчас уже чувствую себя лучше. Когда мы только приехали, нас восстанавливали. Тренер выработал правильную схему на этот сбор. По сравнению с прошлым годом коллектив остался почти таким же, особо ничего не поменялось. Михаил Чеканов часто нас навещает.
У нас рабочее настроение, едем побеждать. Надо постараться выиграть медали. Думаю, американки сыграют на чемпионате мира. Мы постараемся достойно с ними сыграть, не сбрасываем их со счетов. Конечно, мы хотим сыграть ещё лучше, чем на прошлом первенстве планеты. Хотим завоевать более ценные медали, но и от бронзы не откажемся», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.