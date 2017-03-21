Белякова: опыт Универсиады поможет женской сборной России на чемпионате мира

Нападающий женской сборной Россиирассказала о ходе своего восстановления и предположила, как будут проходить матчи с командами Канады, США и Финляндии, с которыми россиянкам предстоит сыграть на чемпионате мира.«Чувствую себя лучше. Идёт восстановление, я делаю разные физиопроцедуры и занимаюсь с доктором. Так что в скором времени я буду играть. Подготовка у нас идёт в хорошем настроении. С утра тренировка, вечером тренировка. Ходим также в тренажёрный зал и на велосипеды. Готовимся полным ходом.Насколько девочкам поможет мой опыт игры в Северной Америке? Помимо меня там ещё будет Ия Гаврилова и Саша Вафина, которые играют в Канаде и знают североамериканский хоккей. Что-то общее соберём и подскажем девочкам. Они сами уже не раз играли с американками и канадками. С ними будет контактный хоккей, там судьи допускают такую игру. Будут ли силовые приёмы от меня? Конечно, как без этого? С финками мы будем больше играть в оборонительный хоккей. Будем смотреть на то, как действуют они, и принимать их игру, чтобы не пропускать и использовать контратаки.Опыт Универсиады нам поможет. Девочки попробовали себя на уровне выше, чем чемпионат России, он постепенно приближается к уровню чемпионата мира», — передаёт слова Беляковой корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.