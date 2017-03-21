Доненко, Луговяк и Васильев — лучшие игроки первого раунда плей-офф МХЛ

МХЛ определила лучших игроков первого раунда розыгрыша Кубка Харламова.Лучшим вратарём стал Богдан Доненко из «Русских Витязей». 19-летний голкипер провёл в первом раунде плей-офф четыре матча с МХК «Спартак» и пропустил шесть шайб. Коэффициент надёжности – 1,44. Процент отражённых бросков – 94 в среднем за игру, всего отразил 90 из 96 выстрелов по своим владениям. На площадке провёл 250 минут.Лучшим защитником стал Семён Луговяк из «Красной Армии». 19-летний игрок обороны за пять проведённых матчей серии с МХК «Динамо» забросил 1 шайбу и сделал 3 результативные передачи. Показатель полезности Луговяка – «+7», в первом раунде плей-офф он не набрал ни одной минуты штрафа.Лучшим нападающим признан Антон Васильев из МХК «Динамо СПб». 18-летний форвард провёл все пять матчей в серии с «Красной Армией», в которых отметился 4 заброшенными шайбами и 4 результативными передачами.