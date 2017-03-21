Владислав Наместников вернётся в состав «Тампы» в матче с «Аризоной»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»вернётся в состав команды в матче с «Аризона Койотс», сообщается на официальном сайте клуба. Он пропустил четыре из последних пяти игр из-за травмы нижней части тела.На тренировке россиянин занимался в центре второго звена вместе с Алексом Киллорном и Джонатаном Друеном.«Мы за пару дней потеряли всех центров, так что команде очень поможет возвращение Владди, который может сыграть в центре. У него уже достаточно опыта в НХЛ, так что он должен справиться», — сказал тренер команды Рик Боунесс.