10 игроков ЦСКА попали в состав олимпийской сборной на матчи с Латвией

10 игроков ЦСКА были вызваны в олимпийскую сборную России, которая 1 и 2 апреля сыграет товарищеские матчи с Латвией. Московские «армейцы» впервые за три последних года не прошли второй раунд плей-офф, уступив «Локомотиву».В сборную вызваны вратарь Илья Сорокин, защитники Богдан Киселевич, Игорь Ожиганов, Артём Блажиевский и Михаил Науменков, а также нападающие Валерий Ничушкин, Андрей Светлаков, Сергей Андронов, Иван Телегин и Максим Мамин.