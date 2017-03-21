Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Секач: «Ак Барсу» будет тяжело победить, но мы не намерены сдаваться просто так

21 марта 2017, вторник. 21:51. Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач поделился ожиданиями от финала Востока с магнитогорским «Металлургом» и вспомнил, как играл с «Магниткой» в составе «Льва» в финале Кубка Гагарина 2014 года. Пражская команда в тот год уступила в семи матчах.

«Это был финал Кубка Гагарина. Мой «Лев» тогда, к сожалению, проиграл, но сейчас я выступаю за «Ак Барс». Жду, что и в этой серии будет непростая игра, так как лидеры «Металлурга» остались теми же. Нам будет сложно победить, но мы будем биться и не намерены сдаваться просто так. Конечно, по сравнению с тем плей-офф я стал более опытным, на три года старше. Так же как и Азеведу, который вышел на свой пик и знает больше, чем в 25 лет. Постараемся использовать это в предстоящей серии, чтобы одержать победу над «Магниткой».

Как остановить Зарипова и Мозякина? Я думаю, все видят, в каком стиле мы играем. Нужно сделать всё, чтобы мы выполняли тренерскую установку и дальше. Мы не так много пропускаем в плей-офф, Эмиль Гарипов играет просто невероятно. И если мы будем делать всё и дальше, у нас есть шанс остановить «Магнитку» и выйти в финал Кубка Гагарина.

Я помню Яна Коваржа ещё по чемпионату Чехии, он был лидером своей команды, которая стала чемпионом страны. Он много забивал, много набирал очков. Я помню его по финалу Кубка Гагарина — 2014. Он великолепный хоккеист. Ян всегда знает, куда отдать шайбу, где она окажется в следующий момент. С ним нужно быть начеку, и я уверен, что наш тренерский штаб разберёт его игру перед серией и мы всё сделаем правильно», — цитирует Секача пресс-служба клуба.
Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Иржи Секач
Новости. Хоккей
21 марта 2017, вторник
23:05 Марио Лемье отправил больной раком девочке письмо со словами поддержки и подарок
22:40 «Коламбус» продлил контракты с Седлаком, Хянникяйненом и Харрингтоном
22:18 ДеБур: тренеры в этом сезоне реагируют на игру Бёрнса так же, как на Овечкина
21:51 Секач: «Ак Барсу» будет тяжело победить, но мы не намерены сдаваться просто так
21:37 «Рубин» обыграл «СКА-Нева» в плей-офф ВХЛ, счёт в серии — 3-2
21:21 Назаров: Рыспаев – как Овечкин, просто один забивает голы, а другой пугает людей
21:03 Кузнецов: «Вашингтону» нужны победы и очки, команда набирает ход
20:53 10 игроков ЦСКА попали в состав олимпийской сборной на матчи с Латвией
20:28 Владислав Наместников вернётся в состав «Тампы» в матче с «Аризоной»
20:19 Стал известен состав олимпийской сборной России на товарищеские матчи с Латвией
20:15 Доненко, Луговяк и Васильев — лучшие игроки первого раунда плей-офф МХЛ
20:06 Служебная собака спустилась на верёвке из-под сводов арены на матче «Далласа»
19:55 Белякова: опыт Универсиады поможет женской сборной России на чемпионате мира
19:54 «Динамо» Балашиха выбило «Спутник» из плей-офф ВХЛ
19:41 Дамир Рыспаев выбросил капитана «Алматы» за борт
19:24 Гончаренко: у женской сборной России рабочее настроение, едем побеждать на ЧМ
19:19 Чистяков: бойкот ЧМ хоккеистками США — их дело, мы готовимся без изменений
19:12 Игроки «Магнитки» посетили Магнитогорский металлургический комбинат
19:04 Чистяков: план-максимум женской сборной России — медали любого достоинства
18:40 Кэссиди: кажется, что как только Маршан получает шайбу, это будет гол
18:25 Победитель матча юниорских команд в Канаде определился подбрасыванием монеты
17:50 Тренеры и хоккеисты «Нефтехимика» в Нижнекамске почтили память Сергея Гимаева
17:34 Азеведу: с каждым годом остановить Мозякина, Зарипова и Коваржа всё сложнее
17:12 Форвард «Локомотива» Эмиль Галимов попросил помочь найти его угнанный автомобиль
17:00 Гомоляко: вылет во втором раунде «Авангарда» — не только вина Канарейкина
16:43 Игроки «Югры» и «Мамонтов Югры» посетили детское онкологическое отделение
16:13 Крикунов: Лукоянов меня чуть не убил на тренировке
15:54 Есмантович: на церемонию прощания с Гимаевым пришло около шести тысяч человек
15:40 Накладал: у СКА пять хороших звеньев, но с ним можно играть и выигрывать
15:26 Полунин: нашему звену не хватает стабильности, а СКА мы уважаем, но не боимся
15:21 Сергей Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище в Химках
15:13 Гавриков: прошли ЦСКА и успокоились – такого настроения в «Локомотиве» нет
15:08 Курбатов: никаких серьёзных отклонений в здоровье Гимаева не было выявлено
14:20 «Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Гончаровым
14:15 В Москве простились с Сергеем Гимаевым. Фоторепортаж
14:09 Бабенко: меня очень многое связывало с Гимаевым, он был своим среди своих
13:12 Дадонов: в серии с «Динамо» СКА где-то повезло
13:05 Витолиньш: «Локомотив» был не слабее ЦСКА, СКА ждёт хорошая серия
12:58 Игроки СКА Дацюк и Войнов пока не готовы к серии с «Локомотивом»
12:56 Бурдасов покинет «Авангард» и может продолжить карьеру в СКА
12:37 Фастовский: Гимаев умел признавать ошибки, это редкость для людей такого уровня
12:19 Хара: игроки «Бостона» знают, на что способны как в атаке, так и в обороне
12:18 Кудашов: СКА силён, эта серия будет отличаться от матчей с ЦСКА
12:14 Фетисов: уход Гимаева – это «месседж» всем остальным. Нужно следить за собой
12:13 Головков: «Витязь» договорился с Беловым о новом контракте, всё нормально
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет обладателем кубка Гагарина - 2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+