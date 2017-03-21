Секач: «Ак Барсу» будет тяжело победить, но мы не намерены сдаваться просто так

Нападающий «Ак Барса»поделился ожиданиями от финала Востока с магнитогорским «Металлургом» и вспомнил, как играл с «Магниткой» в составе «Льва» в финале Кубка Гагарина 2014 года. Пражская команда в тот год уступила в семи матчах.«Это был финал Кубка Гагарина. Мой «Лев» тогда, к сожалению, проиграл, но сейчас я выступаю за «Ак Барс». Жду, что и в этой серии будет непростая игра, так как лидеры «Металлурга» остались теми же. Нам будет сложно победить, но мы будем биться и не намерены сдаваться просто так. Конечно, по сравнению с тем плей-офф я стал более опытным, на три года старше. Так же как и Азеведу, который вышел на свой пик и знает больше, чем в 25 лет. Постараемся использовать это в предстоящей серии, чтобы одержать победу над «Магниткой».Как остановить Зарипова и Мозякина? Я думаю, все видят, в каком стиле мы играем. Нужно сделать всё, чтобы мы выполняли тренерскую установку и дальше. Мы не так много пропускаем в плей-офф, Эмиль Гарипов играет просто невероятно. И если мы будем делать всё и дальше, у нас есть шанс остановить «Магнитку» и выйти в финал Кубка Гагарина.Я помню Яна Коваржа ещё по чемпионату Чехии, он был лидером своей команды, которая стала чемпионом страны. Он много забивал, много набирал очков. Я помню его по финалу Кубка Гагарина — 2014. Он великолепный хоккеист. Ян всегда знает, куда отдать шайбу, где она окажется в следующий момент. С ним нужно быть начеку, и я уверен, что наш тренерский штаб разберёт его игру перед серией и мы всё сделаем правильно», — цитирует Секача пресс-служба клуба.